BARIRI: Clube do Livro do Museu Mário Fava é lançado sexta-feira

O Curador José Augusto Cava afirma que é missão do museu local estimular a leitura e o conhecimento sobre a trajetória de Mário Fava – Divulgação

Nesta sexta-feira, 29, o Museu Mário Fava lança o “Clube do Livro do Museu Mário Fava”, para disseminar os diversos títulos que mantêm viva a memória da história de Mário Fava. O projeto ainda pretende estimular o hábito à leitura. A data do lançamento coincide com o Dia Nacional do Livro.

De acordo com o curador José Augusto Barboza Cava, atualmente a biblioteca do museu conta com quatro títulos que abordam a façanha de Mário fava:

* “Eu não sabia que era tão longe” – Osni Ferrari, 2009;

* “O Brasil através das três Américas ” – Beto Braga, 2011;

* “Museu Mário Fava. Histórias de Bariri” José Augusto Barboza Cava, 2018;

* “Lindinha e o poeta contam a história de Giuseppe Mário Fava: O viajante das Américas ” Paulo Cesar Ramalho, 2019.

Através do Clube do Livro será possível emprestá-los, gratuitamente, por até 15 dias, podendo prorrogar por igual período caso o integrante do Clube queira mais tempo para apreciar a leitura.

Para ser membro é muito simples, basta se inscrever pelo site www.mariofava.com.br

ou diretamente na secretaria do Museu Mário Fava.

As coletas, trocas e devoluções dos títulos deverão ser feitas diretamente na secretaria do museu, com agendamento prévio a ser realizado pelo Whats App: (14) 99674-8957.

Outras ações

Outras ações estão programadas para estimular o hábito à leitura. A curadoria do museu está preparando um encontro virtual em parceria com o Clube do Livro de Bariri, onde serão apreciados títulos que fazem parte da biblioteca do Museu. Além disso, serão trabalhadas rodas de leitura online e presenciais destinadas ao público infantil, em especial crianças da rede pública e moradores de Bariri.

“Incentivar a população baririense a conhecer mais sobre Mário Fava é uma missão que o Museu carrega, fazer isso por meio do estímulo à leitura é algo que só enobrece nosso papel enquanto principal instituição cultural da Cidade”, comenta Cavinha.

Serviço

Clube do Livro Museu Mário Fava

www.mariofava.com.br

(14) 99674-8957