BARIRI: Biblioteca Municipal recebe acervo de Maurício de Souza

A Biblioteca Municipal Profª Maria Bernadete Marcondes de Almeida Tanganelli de Bariri recebeu acervo de livros de Maurício de Souza, o conhecido autor de “Turma da Mônica”.

Ao todo, são mais de 200 novos livros, incluindo obras em Braille e com áudio livros em CDs, proporcionando inclusão a deficientes visuais.

Bariri foi um dos 82 municípios do estado de São Paulo selecionados para participar do projeto Biblioteca Maurício de Souza. Isso foi possível graças ao empenho do Setor de Cultura do município.

O projeto Biblioteca Maurício de Souza é uma iniciativa resultante da parceria entre o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) e o Instituto Mauricio de Sousa. O objetivo é incentivar a leitura para todos os públicos.

Além das obras do famoso autor de “Turma da Mônica”, a biblioteca de Bariri também recebeu outros livros novos nos últimos dias, de diferentes autores, que já passaram a integrar o acervo disponível à população.

A Biblioteca Municipal de Bariri está localizada à Rua Campos Sales, nº 622, próximo à Acib. (Fonte: Equipe da Biblioteca Municipal)