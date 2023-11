Bariri: Associação Quilombo realiza palestras com foco na história afro-brasileira

Com o intuito de valorizar e difundir a história afro-brasileira, a Associação Cultural Quilombo de Bariri realizou uma série de palestras em diversos espaços educativos e sociais da região, no período de outubro e novembro.

A palestra, intitulada “A história que ninguém conta e as consequências que ninguém enxerga”, abordou temas como a origem e a resistência de um povo, a luta e a contribuição dos negros e negras para a formação da sociedade brasileira, e o significado do dia 20 de novembro, data que homenageia Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do país.

A palestra foi ministrada pela diretoria da OSC (Organização da Sociedade Civil) nas escolas estaduais de Bariri (E.E. Professora Ephigenia Cardoso Machado Fortunato e E.E. Professora Idalina Vianna Ferro).

Os diretores estiveram também na Apae de Bariri, Cras de Boracéia (duas vezes) e a rede socioassistencial de Igaraçu do Tietê.

O objetivo da iniciativa é promover o conhecimento e a reflexão sobre a cultura e a identidade negra no Brasil.