Bariri: Artistas e agentes culturais discutem leis de incentivo à Cultura

Neste sábado, 23, às 15h, ocorre no Clube Recreativo a segunda reunião de grupo de artistas e agentes culturais para discutir as novas leis de incentivo à Cultura: a Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

O primeiro encontro foi realizado dia 16 de julho, na Ativaz Produções, e contou com lideranças do setor Cultural. Os eventos serão realizados de forma continua e itinerante nas principais regiões da cidade durante o mês de julho.

As reuniões são frutos do coletivo “Amigos da Cultura” composto por integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), lideranças, associações, grupos, empresas e agentes culturais da cidade, que buscam difundir as informações em relação as leis recém promulgadas – Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

Nos encontros os agentes culturais têm acesso ao cadastro do mapeamento dos trabalhadores da cultura realizado pelo CMPC, além de receber as diretrizes das novas Leis e esclarecer como é possível participar dos Editais que serão lançados muito em breve. Todas as pessoas ligadas ao setor de Cultura e lideranças locais estão convidadas a participar do encontro.

Texto: Cleo Santos