Bariri: Agentes e artistas discutem destinação de verba para projetos culturais

Em encontro realizado no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mario Fava, dia 9 de abril, às 19h, integrantes da comunidade cultural de Bariri se reuniram para deliberar sobre destinação de recursos advindos da lei de incentivo cultural. Aldir Blanc.

De acordo com a equipe do setor de Cultura, participaram da consulta cultural produtores e agentes de cultura, artistas, representantes de grupos religiosos e outros integrantes da comunidade cultural.

A chefe do setor, Raica Spedo, ressalta que a deliberação sobre a alocação desses recursos visa promover e preservar a rica diversidade artística da região.

Para ela, a consulta é exemplo de democracia cultural, uma vez que os participantes puderam contribuir com perspectivas e necessidades.

Através de debate e troca de ideias, os presentes buscaram garantir que os recursos fossem distribuídos de maneira equitativa e eficiente, beneficiando a comunidade cultural local.

Ainda de acordo com Raica, houve transparência. Os participantes tiveram acesso a informações sobre o processo de distribuição de verba e houve definição de critérios para a destinação dos recursos.

Durante o encontro, foram estabelecidos mecanismos de prestação de contas para garantir que os recursos sejam utilizados de forma responsável e em conformidade da Lei Aldir Blanc.

Segundo Raica, uma das metas da consulta foi promover a diversidade artística e cultural da região. Os recursos foram direcionados a diferentes projetos, incluindo festivais de música, oficinas de teatro, entre outros.

Fonte: Setor de Cultura