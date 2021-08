Bariri abre cadastro para interessados em compor conselho de turismo

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informa que está aberto o cadastro de interessados em compor o Conselho Municipal de Turismo de Bariri (Comtur), conforme edital nº 01/2021.

Podem participar os membros da sociedade civil que tenham interesse na composição do conselho para o biênio de 2021/2023 e que integrem uma das seguintes categorias: meios de hospedagem, restaurantes, bares diferenciados, agências de turismo, artesãos, proprietários de postos de combustíveis, promotores de eventos e associações culturais.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de agosto, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzv-j2klmGDNDdB4mPxPbL-QfzIe_vXVXi0iPAu993naGSw/viewform?usp=sf_link.

A inscrição habilita o representante do segmento a candidatar-se, votar e ser votado para a vaga de membro do Comtur.

A eleição será realizada no dia 3 de setembro, das 8h às 17h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, localizado na Avenida José Jorge Resegue, 687, para escolha dos representantes, titulares e suplentes dos segmentos relacionados.

Todos os eleitores de Bariri maiores de 16 anos podem votar, sendo necessária a apresentação de documento de identidade no dia.