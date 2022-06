Bariri 132 anos: programação tem culto e show gospel na praça

Nesta sexta-feira, 10, a comunidade evangélica realiza programação especial em comemoração ao 132º aniversário de emancipação apolítica de Bariri, coordenada pelo Conselho Municipal de Pastores e Ministro de Bariri (Compeb).

As principais atrações são culto de ação de graças e show gospel, ambos na Praça da Matriz (Praça Joaquim Lourenço Correa).

A partir das 20h, todas as igrejas evangélicas de Bariri se unem no culto de ação de graças, com o tema “Bariri é do Senhor Jesus”.

Logo depois do culto, tem início o show gospel com a presença da Banda Ministério Mais de Ti, formada por seis irmãos biológicos, com CD gravado com participação de David Quinlan e Jeremiah Bowser.

A Orquestra Compeb e Alisson Voz e Violão são outras duas atrações musicais da noite gospel.