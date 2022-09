Banda Marcial de Bariri volta a participar de encontros regionais

Com eventos suspensos há dois anos, devido à pandemia de Covid-19, a Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo volta a participar de encontro regional. A corporação se apresentou de forma completa, com grupo musical e corpo coreográfico.

A apresentação ocorreu dia 25 de setembro, domingo, no 61º Festival Zequinha de Abreu, em Santa Rita do Passa Quatro, a 200 quilômetros de Bariri.

Os integrantes foram acompanhados pelo prefeito Abelardo Maurício Simões Filho e pela primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anai Simões.

A banda – sob a regência do maestro Jefferson Carulo e com o corpo coreográfico comandado por Márcio Pereira – soube representar bem Bariri. Foi bastante elogiada e emocionou a todos.

Reestruturação

Segundo o prefeito, a corporação passa por reestruturação. Novos integrantes estão sendo incorporados. A faixa etária diminuiu um pouco. Agora crianças e adolescentes compõem a maior parte dos integrantes.

A prefeitura também está investindo e dando apoio na aquisição de novos uniformes e instrumentos.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação