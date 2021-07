Banda D’Maori mostra making of do single “Nós Dois”

Faixa faz parte do EP “Efeito Veloz”, lançado há poucos dias – Divulgação

A banda paulista D’Maori usou e abusou do audiovisual para divulgar o EP de estreia, “Efeito Veloz”, lançado no dia 16 de julho. Nesta quarta-feira, 28, o trio lança o making of do single “Nós Dois” no YouTube. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=5HEMeqx59HU

Produzido pela Damata Records, o vídeo retrata o clima de gravação. No Dr. Sound Studio, Renan Rodrigues (guitarra e vocal), João Pedro Dias (baixo) e Renato Coletta (bateria) apresentam os bastidores da faixa “Nós Dois”, sob a supervisão de Marco Lambert, responsável pela captação de áudio, mixagem e masterização.

O single “Nós Dois” é uma das seis faixas autorais que compõem o EP Efeito Veloz. Neste sábado, 31, D’Maori apresenta algumas faixas do EP e diversos covers e releituras de bandas como: Charlie Brown Jr., O Rappa, Ed Sheeran, Os Paralamas do Sucesso e muito mais.

Texto: Thiago Paleari – www.amaisassessoria.com.br

Serviço

Show no O Barracão

D’Maori no sábado, 31, das 17h às 23h

Salvador Sciré, Polo Industrial, Bariri.

Informações: 99851.7038

Ingresso: R$ 20

Uso obrigatório de máscara

