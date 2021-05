Banda D’Maori lança o single ‘Paris’

A banda baririense D’Maori apresenta o single “Paris” nos principais aplicativos de música nesta terça-feira (25). A faixa faz parte do EP “Efeito Veloz”, que vem sendo construindo desde 2020.

Apesar de quase uma década de estrada, a música autoral surgiu no repertório do trio no ano passado. “Tínhamos algumas letras rabiscadas, um arranjo aqui, outro ali, mas foi em 2020 que o Renato Coletta (baterista) apresentou um refrão e iniciamos o processo de criação e entramos em estúdio”, explica Renan Rodrigues (vocal/guitarra).

O refrão citado foi “London Baby”, que batizou o primeiro trabalho da banda, cujo videoclipe bateu a marca de 12 mil visualizações no YouTube. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=HG2AibmEAIo.

Dando sequência aos lançamentos, a banda (que conta ainda com João Pedro Dias – contrabaixo) divulga mais um single do primeiro EP. A faixa “Paris” vem em um estilo um pouco diferente da anterior.

Se em “London Baby” o clima era mais urbano e pulsante, com os scratches do DJ tricampeão mundial, Erick Jay, se misturando às rimas do rapper Colmeia, em “Paris” a banda fala de uma história de amor, contada e cantada no ritmo pop-rock e com um toque a mais dos teclados de Giovani Manzutti – convidada da vez.

Além de “London Baby” e “Paris”, o EP “Efeito Veloz” terá mais quatro faixas inéditas, totalizando seis. O trabalho completo chega a todas as plataformas digitais nos próximos meses.

A banda agradece ao apoio de Safra Distribuidora de Bebidas, Rafarick Store e Likalu.

D’Maori

Instagram: @bandadmaori

facebook.com/bandadmaori

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6x6bptWCpCSQu4ElHn6vMA

Spotify: https://spoti.fi/3v5cee0