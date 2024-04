Banda D’Maori apresenta o clipe da faixa ‘Dopamina’

A banda baririense D’Maori divulga o clipe da faixa “Dopamina” nesta sexta-feira, dia 19 de abril, a partir das 12h. O lançamento faz parte do projeto de execução da Lei Paulo Gustavo, iniciativa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Bariri. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=SgE3h9ZWRfs

A música “Dopamina” é a sexta e última do EP “Efeito Veloz”, lançado pelo trio em 2021. O clipe foi gravado em fevereiro deste ano no Dr. Sound Studio, sob a produção audiovisual do músico e produtor Marco Lambert.

O primeiro trabalho autoral da D’Maori rendeu ótimos frutos. A faixa de abertura, London Baby, que conta com participação do DJ 5x campeão mundial, Erick Jay, e Colmeia, tem quase 15 mil visualizações no Youtube. O single é constantemente pedido pelo público nas apresentações da banda.

“O clipe de ‘Dopamina’ vem pra completar o ciclo do nosso EP. Já lançamos vídeos de quase todas as faixas das nossas músicas autorais. Quem quiser conferir, é só acessar nosso canal no YouTube”, comenta o baterista Renato Coletta.

Junto com Renato, Renan Rodrigues (guitarra e vocal) e João Pedro Dias (baixo e vocal) formam a banda D’Maori. O trio já está há 13 anos na estrada, tendo se apresentado em várias cidades como, por exemplo, São Paulo, Bauru, Jaú, Barra Bonita, Itapuí, Dois Córregos, Pederneiras, Lençóis Paulista, Pardinho e, claro, Bariri.

Ficha Técnica

Áudio e vídeo – Marco Lambert Dr Sound Studio Bariri

Legendas e audiodescrição – César Augusto da Silva

Intérprete de Libras – Débora Baruch Bertoni

D’Maori

Instagram: @bandadmaori

facebook.com/bandadmaori

YouTube: D’Maori Rock