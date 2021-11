Associação Quilombo realiza atividades em novembro

Divulgação

A Associação Cultural Quilombo de Bariri realiza neste mês várias atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra, data comemorada em 20 de novembro.

A programação tem o nome de “Vidas Negras Importam, Saberes e Memórias”.

Na tarde de sexta (5), na Câmara Municipal, aconteceu o 1º Fórum Municipal “18 Anos de Consciência Negra e Séculos de Luta: Avanços e Desafios pela Equidade Racial”.

Ontem (6) foi promovido o Afrofest, 1º Festival de Cultura e Culinária Afro de Bariri. O evento tem início às 19h30 na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz).

No dia 19 de novembro cada escola de Bariri (creches, Emeis e ensino fundamental 1 e 2) reservará um horário para histórias, brincadeiras, danças e discussão sobre os heróis negros.

No dia 20 de novembro a associação realizará Desfile Beleza Negra – Projeto Realce – Nossa Beleza Interior. O evento será no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava a partir das 19h30.

No dia 21 de novembro a Igreja de Santa Luzia terá missa afro, com início às 18h.

No dia 22 de novembro, às 19h, na Câmara Municipal, será feita a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares.

Finalizando a programação, no dia 27 de novembro acontecerá a 1ª Feira Afro Bariri, com início às 9h na Praça do Skate.