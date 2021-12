Artistas de Bariri se apresentam através da Lei Aldir Blanc

As lives dos projetos culturais são transmitidas pelo canal de Youtube – Divulgação

No mês de dezembro, artistas de Bariri se apresentam com recursos obtidos através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. As apresentações garantem música de qualidade, com transmissão pelo canal de Youtube.

A iniciativa da lei é do governo federal, que garante renda emergencial a profissionais do setor cultural, que é repassada por meio dos governos estaduais, com apoio das prefeituras municipais.

Dia 21, terça-feira, o projeto Trilha Sonora TBT Hits trouxe os músicos Rodrigo Santos (guitarra), Alexandre Oliveira (baixo) e Marcio Oliveira (bateria), além da participação do rapper Colmeia.

A live foi gravada na Edícula do Gera, com iluminação de Màrcio Camargo e áudio e vídeo de Beto Ribeiro.

De Pai para Filha e DAMA

Dia 28, próxima terça-feira, o cantor João Luís Munhoz se apresenta ao lado da filha, a cantora Daísa Munhoz, no projeto intitulado De Pai para Filha. Eles vão estar acompanhados do músico Milton Júnior (sanfona).

O repertório traz músicas raízes, que fazem parte da história da dupla. A live tem participação especial de Bete Munhoz e Manu Saggioro.

Dia 30, quinta-feira, outro projeto com a participação de Daísa Munhoz, desta vez ao lado da cantora Manu Saggioro e do guitarrista Sergio Pusep. O projeto é intitulado DAMA Canto-Cura.

As duas lives serão exibidas no canal de Youtube. Os links de acesso ainda serão divulgados através das redes sociais