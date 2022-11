Amarrio de Bariri participa de exposição no Sesc Bauru

De 29 de outubro de 2022 a 26 de março de 2023, artesãs do amarrio de Bariri participam da Exposição Entre Meadas, realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc)- Bauru, com curadoria da crítica e historiadora Adélia Borges.

A mostra vai contar com peças produzidas pelas artesãs locais Maria Aparecida Dadalto Jacó, Regiana Peixe e Oris Nascimento, que participam do evento intermediadas pela Ativaz Produções.

Para a produtora Noemi Rodrigeus, da Ativaz, a participação das amarradeias em um evento promovido por Borges, traz grande projeção para o amarrio de Bariri.

O objetivo da exposição é mostrar os tipos de artesanatos feitos por mulheres no Estado de São Paulo, com os diversos tipos e materiais utilizados, dando identidade própria às peças.

Segundo Rodrigues, a Ativaz ainda leva para visitar a exposição mulheres atendidas pelo projeto EducArte, que se desenvolve junto às entidades sociais. A ideia é promover a inclusão e dar oportunidade de novos aprendizados às participantes das oficinas de amarrio na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza; Associação de Pais e Amigos dos Excepionais de Bariri (apae) e Lar Vicentino.

A projeto EducArte é realizado através do ProAc Expresso, do governo do Estado e tem como patrocinadores o Prosa Interior e o Lençóis Turismo.

A Exposição Entre Meadas está aberta à visitação no Sesc Bauru das 13h às 21h30, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 18h30, finais de semana e feriados.