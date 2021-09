Votos do Príncipe e Cinderela vão sortear três prêmios

Padre Leandro coordena evento Príncipe e Cinderela do Santuário, que prevê missa especial e jantar italiano, com apresentação dos participantes – Divulgação

Quem adquirir os votos do evento Príncipe e Cinderela, da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, estará concorrendo a três prêmios, que serão sorteados durante o Jantar Italiano.

Os prêmios têm valor de R$ 300 em vale compra, nos estabelecimentos comerciais que estão patrocinando o evento: Supermercados Michelasssi, Supermercados Aquilante e Móveis São Luís.

Os votos estão sendo vendidos pelos 14 participantes a R$ 5 o número. Crianças e familiares também estão responsáveis pela venda de parte dos ingressos do Jantar Italiano, a R$ 30.

Este jantar encerra a programação ligada ao evento, no dia 20 de novembro, e será realizado no salão paroquial, a partir das 20h.

Neste dia, além do cardápio italiano e do sorteio de prêmios, haverá apresentação de dança dos participantes do Príncipe e Cinderela.

Segundo Padre Leandro Pimentel, outra data importante ligada ao evento é a celebração de missa especial do Dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, às 9h30. As crianças vão participar da liturgia.