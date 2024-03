Vigília e celebrações de Páscoa encerram Semana Santa

Sábado (30) e domingo (31), as três paróquias de Bariri encerram a programação da Semana Santa 2024 com a Vigília Pascal e celebrações eucarísticas de Páscoa.

Realizada no sábado, véspera do Domingo de Páscoa, a Vigília Pascal é uma celebração cristã que reverencia, ritualmente, a ressurreição de Jesus Cristo.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, Padre Ériko Thiago Nogueira celebra a Vigília Pascal a partir das 19h. Um pouco depois, às 19h30, Padre Carlos Menezes Jr. inicia a solenidade na Paróquia de Santa Luzia, com a benção do fogo novo. Por fim, às 20h, é a vez de Padre Leandro Pimentel, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Santuário, realizar a solene Vigília.

No domingo, as três paróquias mantêm os horários regulares de missa para celebrar as festividades da Páscoa do Senhor.

As atividades da Semana Santa tiveram o pontapé inicial domingo passado (24), com a Festa de Ramos. As celebrações ocorreram pela manhã, nas três paróquias, e contaram com participação de bom número de fiéis.

A chuva que caiu durante as cerimônias não impediu que as paróquias de Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida mantivessem a procissão pelas ruas dos bairros. Somente a Igreja Matriz suspendeu a procissão.

As celebrações se estenderam por toda a semana, nas três paróquias. Entre elas, a missa dos enfermos, meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz e das Dores de Maria; oração das mil misericórdias; procissão do Encontro Doloroso; Ceia do Senhor e Lava-pés; hora santa eucarística; descida da cruz, paixão e morte do Senhor; e procissão do Senhor Morto.