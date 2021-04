Véspera do Dia das Mães tem Nhoque Solidário da Apae

Divulgação

Dia 8 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza evento beneficente em prol dos serviços prestados pela entidade.

O Nhoque Solidário oferece porções a R$ 15, através do sistema drive trhu, com venda antecipada e entrega das 10 às 13h, no portão de entrada da Apae.

Entre em contato e garanta a sua porção de Nhoque Solidário, através do telefone (14) 3662-1949