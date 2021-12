Usuário reclama da situação de estrada do aeroporto

As recentes chuvas agravaram ainda mais a existência de buracos e erosões, aumentado as dificuldades e riscos para quem utiliza o acesso para residir ou trabalhar – Divulgação

Manoel Grolla, usuário da estrada rural que dá acesso ao Aeródromo Municipal Apparecido Osório Da Silva (aeroporto), entrou em contato com o Candeia, para reclamar da situação da via pública.

Segundo ele, as recentes chuvas agravaram ainda mais a existência de buracos e erosões, aumentado as dificuldades e riscos para quem utiliza o acesso para residir ou trabalhar.

Relata que já entrou em contato com os responsáveis pelo serviço no Barracão Municipal. Recebeu a justificativa que as máquinas que realizam o serviço estão quebradas. Há processo de licitação para contratação de empresa para manutenção do maquinário, mas o processo demanda tempo.

Para o usuário, devido à importância da via para deslocamento e transporte, a prefeitura deve utilizar medida emergencial para conseguir consertar a estrada.

Outro Lado

De acordo Jessé Prado Lyra, diretor de Infraestrutura da Prefeitura de Bariri, a recuperação da estrada que liga ao aeroporto está dentro do rol das próximas obras do setor. “Vamos colocar as máquinas para arrumar as estradas rurais na semana que vem. Vamos começar exatamente por esse trecho”, afirma o diretor.