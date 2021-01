Troco Solidário rende R$ 815,59 a cada entidade em dezembro

Agora são dez empresas participantes do Troco Solidário, que destina recursos mensais a entidades, através do “arredondamento” no valor do troco – Divulgação

No mês de dezembro o Projeto Troco Solidário rendeu a cada entidade beneficiada o valor de R$ 815,59. Segundo os organizadores, o total arrecadado no último mês do ano de 2020 foi de R$ 6.524,73.

A iniciativa arrecada recursos ao ‘arredondar’ para cima o valor das compras em dinheiro realizadas no comércio local, quando o consumidor doa a diferença e abre mão do troco.

As entidades beneficiadas por esse projeto são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo); Centro de Promoção Social (CPS), Creche Madre

Leônia, Focinho Carente, Lar Vicentino, Associação Cultural Quilombo e Santa Casa de Bariri.

Novas adesões

Até o mês de dezembro, o programa contava com oito empresas participantes: Depósito São José, Comercial Pregon, Supermercados Aquilante (três lojas), Supermercado Carvalho, Supermercados Michelassi (duas lojas), Supermercado Pegorin, Supermercado Ultra Serve e Auto Posto Aquilante.

No mês de janeiro, o projeto anuncia a adesão de mais duas empresas: Milioni Agroshopping e Minishopping Manzutti, totalizando dez participantes.

A campanha

As empresas solidárias fazem o encaminhamento do valor arrecadado através de relatório mensal. É nesses locais que o consumidor faz a doação.

Segundo organizadores, há divisão igualitária, ou seja, 12,5% para cada entidade até o dia 10 do mês subsequente. A iniciativa tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).