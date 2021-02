Theo foi o nome mais registrado em Bariri em 2020

Divulgação

O nome Theo foi o escolhido seis vezes no ano passado para crianças por mães residentes em Bariri. Em segundo lugar apareceu Miguel, com cinco registros.

Publicado em 2018 e mantido pela Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), o portal de Transparência do Registro Civil é um site desenvolvido para disponibilizar ao cidadão informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos, entre outros conteúdos relacionados.

Na tabela, o leitor pode conferir a lista dos 50 nomes mais registrados em Bariri em 2020.

Queda histórica

A pandemia do novo coronavírus não só deixou um rastro de milhares de mortos entre a população, como também começa a causar impactos futuros, atingindo as taxas de natalidade no estado de São Paulo.

Levantamento da Arpen-SP, com base nos registros de nascimentos realizados nos 816 Cartórios de Registro Civil existentes, mostra uma queda histórica de 15% nos nascimentos em janeiro de 2021, primeiro mês após o período normal de gestação, desde a chegada da Covid-19 no Brasil, em que os casais optaram por ter filhos ou não, já com a crise sanitária instalada no País.

Em janeiro deste ano, foram realizados 45.333 nascimentos, número 15,5% menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando houve 53.690 registros. A variação é ainda quase 16 pontos percentuais menor que a média histórica estadual do mês de janeiro desde 2002, que é de 0% ao ano, número que se repete quando se olha o período anual.

No Brasil, os números de nascimentos em janeiro também tiveram queda, chegando a 15,1%, com relação ao mesmo período de 2020. Foram registrados 207.901 nascimentos em janeiro de 2021, frente a 244.974 ocorridos no mesmo mês do ano anterior.

Em âmbito nacional, a média histórica de variação do mês de janeiro também é de 0% ao ano, a mesma porcentagem de variação quando analisados os números do período anual.

“Os impactos causados pela COVID-19 nas taxas de mortalidade do nosso estado já eram de conhecimento de todos, mas agora o que vemos também é o reflexo causado pela pandemia na taxa de natalidade do estado de São Paulo. Essa diminuição do número de nascimentos registrados seguramente afetará, futuramente, diversos aspectos da sociedade, principalmente relacionados à economia e ao desenvolvimento do estado”, explica a presidente da Arpen-SP, Daniela Silva Mroz.

Colocação Nome Quantidade

1 Theo 6 registros

2 Miguel 5 registros

3 Benicio 4 registros

4 João Miguel 4 registros

5 Davi 4 registros

6 Gael 4 registros

7 Alice 4 registros

8 Isabela 3 registros

9 Pedro Henrique 3 registros

10 Davi Henrique 3 registros

11 João Pedro 3 registros

12 Gabriel Henrique 3 registros

13 Henrique 3 registros

14 Eduardo 3 registros

15 Arthur 3 registros

16 Lorena 3 registros

17 Julia 3 registros

18 Luiza 3 registros

19 Liz 3 registros

20 Bruno Henrique 2 registros

21 Bernardo Henrique 2 registros

22 Luiz Guilherme 2 registros

23 Jose Felipe 2 registros

24 Maria Clara 2 registros

25 Ana Beatriz 2 registros

26 Julia Vitoria 2 registros

27 Maria Alice 2 registros

28 Sophia Emanuelly 2 registros

29 Maria Liz 2 registros

30 Enzo Gabriel 2 registros

31 Davi Luis 2 registros

32 Henzo Gabriel 2 registros

33 Maria Eduarda 2 registros

34 Lucca 2 registros

35 Isis 2 registros

36 Beatriz 2 registros

37 Lara 2 registros

38 Sofia 2 registros

39 Antonella 2 registros

40 Lorenzo 2 registros

41 Vitor 2 registros

42 Luisa 2 registros

43 Heitor 2 registros

44 Rafael 2 registros

45 Eloa 2 registros

46 Francisco 2 registros

47 Benjamin 2 registros

48 Yuri 2 registros

49 Isabella 2 registros

50 Levi 2 registros

Fonte: Arpen