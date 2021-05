Tanques de combustíveis oferecem risco de explosão

Explosímetro que atestou risco de um dos tanques foi cedido pela DC Bio – Diego Santos

Recentemente quatro tanques de combustíveis foram retirados de posto de combustíveis desativado em Bariri e foram colocados em terreno ao lado. O estabelecimento sem operação fica no cruzamento entre a Avenida Claudionor Barbieri e Rua Rui Barbosa, no centro da cidade.

Nessa semana o Corpo de Bombeiros de Bariri recebeu denúncia anônima sobre os riscos que poderiam ser oferecidos pelos tanques.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Bariri, sargento Ernesto Villares, um dos tanques apresentava riscos de explosão. Para fazer o diagnóstico, foi utilizado explosímetro cedido pela Della Coletta Bioenergia (DC Bio).

Por esse motivo, o tanque foi preenchido com água, bombeada pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). Também houve colocação de fita para isolamento da área, já que poderia ser acessada por qualquer pessoa.

Villares diz que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) já foi informada do caso. Também haverá comunicação à Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O proprietário do posto desativado será comunicado para que promova a retirada dos tanques do local.