Tambor com resíduo é deixado em área rural

Tambor com espuma injetada foi deixado em plantação de cana-de-açúcar e recolhido pela prefeitura após contato feito pelo Candeia – Alcir Zago/Candeia

O aposentado Antonio Augusto Fanton, 89 anos, procurou o Jornal Candeia nessa semana para relatar que tambor com resíduo foi deixado em sua propriedade rural, onde há plantação de cana-de-açúcar.

A reportagem esteve no local, Fazenda Castanhal, no Bairro Paina. A propriedade fica a aproximadamente 5 quilômetros da área urbana de Bariri, pela vicinal que passa pelo Aeródromo Municipal.

Segundo Fanton, é comum o despejo de lixo ao longo da estrada de terra. No entanto, a presença do tambor com produto de cor amarela chamou sua atenção porque possivelmente poderia se tratar de um resíduo com potencial de danos ao meio ambiente.

O Candeia acionou a prefeitura de Bariri na manhã de anteontem (22). Instantes depois uma equipe da administração municipal foi à propriedade rural e recolheu o tambor a fim de dar a destinação correta ao produto. O resíduo se trata de espuma injetada, que não é contaminante.