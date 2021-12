Sorteio da campanha de Natal da Acib será dia 8

Até o dia 7 de janeiro consumidores podem preencher cupons para participar do sorteio – Arquivo/Candeia

No dia 8 de janeiro, próximo sábado, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realizará o sorteio da campanha Natal Especial.

Ao todo, 37 empresas aderiram à ação. Até o dia 7 de janeiro o consumidor pode adquirir produtos nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. Serão sorteados uma motocicleta Honda Biz 0-km e 19 vales-compras no valor de R$ 200,00.

A Acib informa que como há dois tipos diferentes de cupons, é importante que o consumidor deposite o bilhete que for preenchido na loja onde comprou o produto. Assim não há risco de misturar as cores dos cupons: azul e vermelho.

Entre os dias 6 e 23 de dezembro o comércio de rua de Bariri funcionou até as 22h. O objetivo foi facilitar a vida do consumidor para as compras.