Setor de Obras combate infestação de cupins na Escola Euclydes

Infestação em estado avançado foi encontrada no madeiramento da escola (foto) e em árvores próximas – Diego Santos

O Setor de Obras da prefeitura de Bariri realizou durante o mês de fevereiro série de reparos em escolas do município, após um pedido feito pela Diretora de Educação Stefani Borges.

Em vistoria pelas escolas, foi constatado na Escola Municipal Euclydes Moreira da Silva uma grande infestação de cupins, no madeiramento do chão e teto de algumas salas de aula.

Segundo diretor de obras Giuliano Griso, a deterioração do material estava avançada e possuía alto risco de desabamento do telhado e do chão ceder.

Além dos cupins, profissionais também encontraram infiltração no local. Um muro que também se encontrava em estado crítico a ponto de desabar foi incluído na lista de reparos.

Ainda segundo diretor, duas árvores que se encontram no parquinho da escola também estão sendo removidas por conter um grande ninho de cupins, afim de acabar com a infestação.

Segundo Griso, os reparos já foram iniciados, e a previsão é de que se concluam as obras antes do início do retorno as aulas presenciais, a serem determinados por decreto do Executivo.

(Com informações de Diego Santos)