Senai abre inscrições para curso de fabricação de pizzas e salgados assados

Aulas devem ter início no dia 28 de outubro – Divulgação

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Bariri abriu inscrições para o curso de fabricação de pizzas e salgados assados.

As aulas acontecerão às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h às 17h (turma 1) ou das 18h às 22h (turma 2), com previsão de início para 28 de outubro.

São 12 vagas disponíveis para cada turma e o preenchimento delas ocorrerá por ordem de inscrição.

As matrículas devem ser feitas na secretaria da Escola Municipal de Formação Profissional “Francisco Leone” (Senai), localizada na Av. XV de novembro, 196, no centro, das 8h às 22h (de segunda a quinta-feira) ou das 8h às 17h (sexta-feira). O telefone para contato é (14) 3662-4544.

É necessário possuir 18 anos completos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.