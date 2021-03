Semana Santa no Santuário tem extensa programação

Divulgação

Amanhã, 28, Domingo de Ramos, tem início extensa programação da Semana Santa da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri. A Festa de Ramos se inicia às 9h30 e, neste dia, Padre Leandro Pimentel celebra a missa e vai abençoar as famílias através da benção dos veículos.

De acordo com o pároco, é certo que até dia 30 de março, terça-feira, as celebrações somente ocorrem de forma virtual, através da página do Facebook, devido à fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19.

A partir de quarta-feira, 31, o pároco acredita que será possível a presença de fiéis na igreja, com ações preventivas, como distanciamento social, uso de máscaras e disponibilização de álcool gel.

Ao longo da semana, a programação prevê sete dores de Maria, missa da saúde, encontro doloroso, ceia do Senhor, paixão de Cristo e Vigília Pascal.

Programação da Semana Santa do Santuário

DATA HORÁRIO CELEBRAÇÃO

Domingo 28/03 9h30 Missa e benção dos Ramos

Segunda 29/03 19h Missa com Meditação das 7 Dores de Maria

Terça 30/03 19h Missa da Saúde

Quarta 31/03 19h Missa do Encontro Doloroso

Quinta 01/04 20h Missa da Ceia do Senhor

Sexta 02/04 15h Celebração da Paixão do Senhor

Sábado 03/04 20h Solene Vigília Pascal

Domingo 04/04 7h30 Missa de Páscoa

9h30 Missa de Páscoa

19h Missa de Páscoa