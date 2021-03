Semana Santa da paróquia central será transmitida pelo Facebook e Rádio Serena

A missa e bênção de Ramos neste sábado, 27, e domingo, 28, abrem a programação da semana santa, na Nossa Senhora das Dores – Divulgação

Esta semana, Padre Ériko Thiago Nogueira divulgou a programação da Semana Santa da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central. As celebrações terão transmissão ao vivo através da página do Facebook e da Rádio Serena.

Devido à fase emergencial do Plano SP de combate à pandemia de Covid-19, não será possível a participação presencial dos paroquianos.

A missa e bênção de Ramos neste sábado, 27, e domingo, 28, abrem a programação da semana santa, que se estende até o próximo domingo, 4 de abril, com as celebrações de Páscoa.

Há ainda várias celebrações que vão ocorrer ao longo da semana, como missas, oração do terço, adoração ao Santíssimo, ceia do Senhor, via sacra, paixão de Cristo e Vigília Pascal.

Programação Semana Santa – Nossa Senhora das Dores

Data Horário Atividade Transmissão

27/3 (Sábado) 19h Missa e bênção dos Ramos Facebook e Rádio Serena FM

28/3 (Domingo) 8h Missa e bênção dos ramos Facebook e Rádio Serena FM

19h Missa e bênção dos ramos Facebook e Rádio Serena FM

29/3 (Segunda) 6h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

18h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

19h Santa Missa Facebook e Rádio Serena FM

30/3 (Terça) 6h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

13h às 18h Adoração ao Santíssimo Facebook e Rádio Serena FM

19h Santa Missa Facebook e Rádio Serena FM

31/3 (Quarta) 6h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

18h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

19h Santa Missa Facebook e Rádio Serena FM

1/4 (Quinta) 6h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

18h Oração do Terço Facebook e Rádio Serena FM

20h Missa Ceia do Senhor Facebook e Rádio Serena FM

2/4 (Sexta-Feira) 6h Via Sacra Facebook e Rádio Serena FM

7h às 10h Hora Santa Eucarística Facebook e Rádio Serena FM

15h Paixão do Senhor Facebook e Rádio Serena FM

3/4 (Sábado) 19h Celebração da Vigília Pascal Facebook e Rádio Serena FM

4/4 (Domingo) 8h Santa Missa de Páscoa Facebook e Rádio Serena FM

19h Santa Missa de Páscoa Facebook e Rádio Serena FM