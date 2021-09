Secretaria da Agricultura fiscaliza três empresas em Bariri

Registro de boletim de ocorrência foi feito na Delegacia de Bariri para apuração de crime – Arquivo/Candeia

Agentes do Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estiveram em Bariri nessa semana com o objetivo de fiscalizar três empresas que atuam no ramo de manipulação de produtos de origem animal.

O Candeia entrou em contato com a assessoria de imprensa da pasta estadual, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Conforme apurado pelo jornal, a averiguação é relacionada a possível irregularidade no uso de selo de inspeção.

Na quarta-feira (22) os fiscais procuraram a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência. Na manhã de anteontem (23) equipe da Polícia Técnico-Científica esteve nas três empresas para realizar a perícia.

O delegado Marcílio César Frederici de Mello diz que o caso está sob investigação e que no momento é prematuro dar detalhes do trabalho. Segundo ele, houve apreensão de mercadorias nas empresas, mas na esfera administrativa e não policial.