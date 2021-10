Santuário: programação festiva tem mini quermesse, almoço, assados e bolo

Interessados na aquisição de salgados, porções, bolo, assados e almoço devem garantir com antecedência na secretaria paroquial e/ou horário de missas – Divulgação

Neste final de semana, 02 e 03 de outubro, tem início a programação festiva da Festa da Padroeira do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri. São os primeiros dias da Mini Quermesse, que se estende por mais quatro dias de outubro: 09, 10, 11 e 12/10. O calendário prevê ainda outros eventos em louvor à padroeira, como bolo, almoço e assados.

A mini quermesse ocorre em sistema de pegue e leve (drive thru) a partir das 17h, no salão paroquial do Santuário. O cardápio oferece: pastel, polenta frita, macarrão, coxinha, espeto de frango, churrasco e doces caseiros.

Algumas mesas serão colocadas do lado de fora do salão se alguém quiser consumir no local, dentro dos protocolos de prevenção à Covid-19.

Bolo e Assados da Padroeira

Na manhã do dia 12 de outubro, terça-feira, Dia da Padroeira, após a missa da alvorada, ocorre bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

As porções do bolo já estão sendo vendidas na secretaria da paróquia e/ou durante os horários de missa. Cada pedaço custa R$ 5.

Também neste dia, a partir das 11h, serão entregues as encomendas de assados (leitoa e frango), realizadas com antecedência na secretaria da paróquia.

Almoço da Padroeira

No dia 17 de outubro, domingo, será realizado o tradicional Almoço da Padroeira, também no salão paroquial, com entrega das porções pelo sistema peque e leve (drive thru), das 10h30 às 12h30.

A adesão é de R$ 30 por pessoa, com direito à marmitex de arroz com bacon e churrasco (carne bovina, frango e linguiça).

Os interessados devem garantir aquisições de salgados, porções, bolo, assados e almoço com antecedência na secretaria paroquial, em horário comercial, através do telefone (14) 3662-2184, ou nos horários de missa, com representantes das pastorais.

Programação religiosa

Divulgação

De 03 a 12 de outubro, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, cumpre programação religiosa que inclui novena e missas solenes. O tema este ano é “Com Maria, Somos Povo de Deus, Unidos pela Aliança”.

A novena em louvor à padroeira vai contar em sua abertura, dia 03 de outubro, domingo, com a presença de Dom Luiz Gonzaga Fechio, bispo diocesano de Amparo.

Neste dia, às 17h, haverá acolhida da imagem peregrina de Aparecida, no trevo principal da cidade. Ela será conduzida em carreata até a igreja da Nova Bariri. No local, haverá entronização oficial da imagem de Nossa Senhora ao Santuário local.

Nos demais dias, a novena será celebrada pelos padres Renê José (04/10); Daniel do Carmo (05/10); Carlos Menezes Jr. (06/10); José Reinado (07/10); Danilo de Moraes (8/10); Paulo Borges (9/10); Helton oliveira (10/10); e Marcelo Aparecido de Souza (11/10).

Dia da Padroeira

No dia 12 de outubro, terça-feira, Dia da Padroeira do Brasil, a haverá celebração de quatro missas festivas.

Logo pela manhã, às 6h, padre Paulo Borges preside a missa da alvorada e em seguida a bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

A partir das 9h, será celebrada missa com Padre Rodolfo, seguida de carreata pelas principais vias da cidade.

Padre Luiz Felipe Melo preside a terceira missa do dia, às 12h, que prevê consagração à Nossa Senhora.

Finalmente, às 17h, a última missa do Dia da Padroeira será celebrada por Dom Eduardo Malaspina, bispo administrador da Diocese de São Carlos, e concelebrada por Padre Leandro.