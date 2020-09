Santuário: programação festiva da padroeira tem mini quermesse

Padre Leandro Pimentel divulgou esta semana a programação festiva da Festa da Padroeira do Brasil no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

Serão cinco dias de mini quermesse, no salão de festa do Santuário, com entrega no sistema drive trhu, a partir das 17h.

Nos finais de semana dos dias 3 e 4, e 10 e 11 de outubro, a mini quermesse vai vender salgados (espetinho, pastel, polenta frita e macarronada), doces e bebidas. As encomendas podem ser antecipadas através do telefone (14) 3662-2184 ou os produtos podem ser adquiridos na hora e local.

Dia 12 de outubro, segunda-feira, Dia da Padroeira do Brasil, a programação festiva ocorre a partir das 7h30, com a bênção e venda dos pedaços de bolo. Na hora do almoço, a partir das 12h, haverá venda de leitoa assada. Para finalizar, a partir das 17h, salgados (espetinho, pastel, polenta frita e macarronada), doces e bebidas serão servidos no drive thru.

Programação religiosa

Com o tema, “Com Maria, em família, revestir-se da Palavra”, padre Leandro Pimentel vai comandar a programação religiosa da festa em louvor à Padroeira do Brasil no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

O cronograma tem início dia 03 de outubro, sábado, às 17h, com acolhida da imagem peregrina de Aparecida, no trevo de entrada da cidade. Depois da carreata, a partir das 19h, ocorre missa da novena no Santuário.

A novena ocorre de 03 a 11 de outubro e vai contar com a presença de sacerdotes da Diocese de São Carlos, sempre a partir das 19h, no Santuário. Já confirmaram presença os padres Marcelo de Souza, Daniel do Carmo, Helton Dias, Rodolfo Faria, Luiz Melo, José Reinaldo, Danilo Moraes, Renê de Souza; e o bispo diocesano, Dom Paulo Cezar Costa.

A parte religiosa do Dia da Padroeira, 12 de outubro, segunda-feira, começa às 6h, com Missa da Alvorada e Bênção do Bolo, com Padre Carlos Júnior; a partir das 9h, padre Ériko Nogueira celebra missa, seguida de carreata. A partir das 12h, padre Matheus Santiago comanda consagração à Nossa Senhora.

Encerrando a festa religiosa, o bispo auxiliar, Dom Eduardo Malaspina, às 17h, celebra missa solene.

– Divulgação

Programação da Festa da Padroeira no Santuário

DIA HORA CELEBRAÇÃO/EVENTO LOCAL

03/10 (sábado) 17h Missa de Acolhida Santuário

17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

03 a 11/10 19h Novena da Padroeira Santuário

04/10 (domingo) 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

11 e 12 /10 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

12/10 (segunda) 6h Missa Santuário

7h30 Bênção Bolo Padroeira Santuário

9h Missa Santuário

10h Carreata da Padroeira Ruas da Cidade

12h Missa e Consagração Santuário

12h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

17h Missa Solene Santuário 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa