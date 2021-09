Santuário divulga programação religiosa da Festa de Nossa Senhora Aparecida

Onze padres da diocese e os bispos Dom Fechio (Amparo) e Dom Eduardo (São Carlos) estão na programação do Santuário – Divulgação

De 03 a 12 de outubro, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, comemora a Festa da Padroeira, com programação religiosa que inclui novena e missas solenes. O tema este ano é “Com Maria, Somos Povo de Deus, Unidos pela Aliança”.

Coordenada por Padre Leandro da Silva Pimentel, a novena em louvor à padroeira vai contar com a participação de clero diocesano. A abertura, dia 03 de outubro, domingo, vai contar com a presença de Dom Luiz Gonzaga Fechio, bispo diocesano de Amparo.

Nos demais dias, a novena será celebrada pelos padres Renê José (04/10); Daniel do Carmo (05/10); Carlos Menezes Jr. (06/10); José Reinado (07/10); Danilo de Moraes (8/10); Paulo Borges (9/10); Helton oliveira (10/10); e Marcelo Aparecido de Souza (11/10).

Dia da Padroeira

Para dia 12 de outubro, terça-feira, feriado nacional e Dia da Padroeira do Brasil, o Santuário prevê a celebração de quatro missas festivas.

Logo pela manhã, às 6h, padre Paulo Borges preside a missa da alvorada e em seguida a bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

A partir das 9h, será celebrada missa com Padre Rodolfo, seguida de carreata pelas principais vias da cidade.

Padre Luiz Felipe Melo preside a terceira missa do dia, às 12h, que prevê consagração à Nossa Senhora.

Finalmente, às 17h, a última missa do Dia da Padroeira será celebrada por Dom Eduardo Malaspina, bispo administrador da Diocese de São Carlos, e concelebrada por Padre Leandro.