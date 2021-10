Santuário: Dia da Padroeira tem missas, mini quermesse, almoço, assados e bolo

Durante a semana, padres da diocese participaram da novena da padroeira, que se iniciou com Dom Féchio e se encerra segunda-feira, com Padre Marcelo de Souza – Divulgação

Terça-feira, 12, Dia da Padroeira do Brasil e do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, haverá programação especial, que prevê atividades religiosas e festivas.

Neste dia serão celebradas quatro missas em louvor à Nossa Senhora. Logo pela manhã, às 6h, padre Paulo Borges preside a missa da alvorada e em seguida a bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

A partir das 9h, será celebrada missa com Padre Rodolfo, seguida de carreata pelas principais vias da cidade.

Padre Luiz Felipe Melo preside a terceira missa do dia, às 12h, que prevê consagração à Nossa Senhora.

Finalmente, às 17h, a última missa do Dia da Padroeira será celebrada por Dom Eduardo Malaspina, bispo administrador da Diocese de São Carlos, e concelebrada por Padre Leandro.

Bolo e Assados da Padroeira

Na manhã do dia 12 de outubro, terça-feira, após a missa da alvorada, ocorre bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

As porções do bolo já estão sendo vendidas na secretaria da paróquia e/ou durante os horários de missa. Cada pedaço custa R$ 5.

Também neste dia, a partir das 11h, serão entregues as encomendas de assados (leitoa e frango), realizadas com antecedência na secretaria da paróquia.

Quatro dias de Mini Quermesse

No final de semana prolongado, a paróquia prevê quatro dias de mini quermesse: 09, 10, 11 e 12/10. O evento ocorre em sistema de pegue e leve (drive thru) a partir das 17h, no salão paroquial do Santuário. O cardápio oferece: pastel, polenta frita, macarrão, coxinha, espeto de frango, churrasco e doces caseiros.

Algumas mesas serão colocadas do lado de fora do salão se alguém quiser consumir no local, dentro dos protocolos de prevenção à Covid-19.

Almoço da Padroeira

No dia 17 de outubro, domingo, será realizado o tradicional Almoço da Padroeira, também no salão paroquial, com entrega das porções pelo sistema peque e leve (drive thru), das 10h30 às 12h30.

A adesão é de R$ 30 por pessoa, com direito à marmitex de arroz com bacon e churrasco (carne bovina, frango e linguiça).

Os interessados devem garantir aquisições de salgados, porções, bolo, assados e almoço com antecedência na secretaria paroquial, em horário comercial, através do telefone (14) 3662-2184, ou nos horários de missa, com representantes das pastorais.