Santa Casa organiza manifestação contra leilão

Santa Casa de Bariri: Culto Ecumênico será realizado na frente do hospital na quinta-feira, 18 – Divulgação

Para tentar impedir que o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Bariri seja leiloado, o Conselho da Entidade, presidido pelos médicos Luis Gonzaga Gerlin e Renato Felix, juntamente com a gestora do hospital Denise Sgavioli, organizam uma manifestação pacífica em frente à unidade para esta quinta-feira, 18, às 18h.

Segundo organizadores, o manifesto será em forma de culto ecumênico, afim de unir funcionários, líderes religiosos, autoridades, imprensa, políticos e a população.

Por decisão da Justiça Trabalhista, o prédio da Santa Casa de Bariri, que mede 3.704m², está sendo vendido por meio de leilão virtual. Os lances podem ser oferecidos em página eletrônica até o dia 6 de dezembro.

O leilão para venda do prédio da Santa Casa teve início no fim de 2018, com o ajuizamento de reclamação trabalhista contra a Santa Casa e contra a prefeitura de Bariri. Os autores da ação apontaram diversas violações em seu contrato de trabalho. O processo foi julgado procedente, condenando as partes a pagarem os valores pedidos.