Santa Casa de Bariri recebe pintura

Ação é uma iniciativa do Grupo ELO com apoio de voluntários e da população – Divulgação

O Grupo ELO e voluntários uniram forças para a realização de melhorias estruturais na Santa Casa de Bariri.

A mais recente é a pintura da fachada com a finalidade de melhor conservação do prédio.

Nos meses de setembro e outubro uma equipe – de aproximadamente dez pintores – ficou responsável pelo trabalho.

André Moreira, conhecido como André Cabeleireiro, do Grupo ELO, entrou em contato com munícipes e empresários locais que se disponibilizaram em colaborar gratuitamente com os insumos necessários.

No total, foram doadas tintas, argamassa, material de pintura e valor em dinheiro referente ao pagamento da mão-de-obra dos pintores.

“A melhoria de Nossa Santa Casa já é vista interna e externamente. Precisamos de pessoas do bem que estejam encorajadas a dar uma cara nova para a querida Santa Casa”, comenta André.

Todas as doações são identificadas e utilizadas em benfeitorias na própria unidade. “Agradecemos a toda a população, empresários e envolvidos que se dispuseram em contribuir para com nossa Santa Casa”, ressalta André.