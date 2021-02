Saemba realiza manutenção na Av. Arcênio Ticianelli

Bairros próximos ficarão sem água – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) realiza na manhã desta quinta-feira (18) reparo na rede pública de abastecimento de água situada na Avenida Arcênio Ticianelli. O motivo é que ocorreu rompimento da tubulação.

Por causa do serviço, houve necessidade de interrupção imediata do abastecimento de água, sendo afetados moradores do Jardim Maria Luiza, Yang 3, Jardim São Francisco e Cidade Jardim.

A previsão de normalização do abastecimento é às 10h30 desta quinta-feira (18).