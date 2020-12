Rompimento de adutora deixa bairros sem água

Previsão é de normalização do abastecimento às 20h desta terça-feira – Divulgação

A empresa CPFL Paulista foi realizar serviço de instalação de um poste e acabou atingindo e rompendo a adutora que abastece a ETA (Estação de Tratamento de Água), que distribui água para inúmeros bairros.

De acordo com o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), para realizar o reparo foi necessário interromper o abastecimento de água, atingindo os bairros Livramento, Industrial 1 e 2, Jardim Alvorada, Jardim Paulista, Maguin Villas São Francisco, Vila Maria e parte do centro.

A previsão da normalização no abastecimento é para as 20 horas desta terça-feira (15). O Saemba informa que a adutora é a tubulação principal que leva água até a ETA que depois distribui para os bairros.