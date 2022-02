Revitalização da área de lazer no Lago deve se estender para outras praças

Grande público – em especial famílias, jovens e crianças – marcou presença no Lago Municipal; novos brinquedos, pintura colorida e praça de alimentação agradaram quem foi conferir a revitalização – Jornal Candeia

Se depender de Carolina Bicudo, Prefeitura de Bariri, voluntários e patrocinadores, o Projeto Família no Lago deve se estender para outras praças e áreas de lazer. Foi praticamente unânime a opinião de que a ação foi um sucesso e deve se tornar modelo multiplicador da iniciativa.

O projeto consistiu na revitalização do parquinho, pista de skate e quadra de vôlei de praia do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson e foi inaugurado domingo, 13, a partir das 9h, com grande público, em especial famílias, jovens e crianças.

A proposta – coordenada por Carolina – resultou de ação conjunta que envolveu comunidade, profissionais voluntários e a Prefeitura de Bariri. Antes da inauguração, foi realizada poda das árvores, roçagem e limpeza geral do complexo, que incluiu o parquinho, o lago, calçadas e área verde.

O parquinho ganhou novos brinquedos de madeira e os antigos foram restaurados; a quadra de vôlei de praia foi reconstruída com areia apropriada, assim como a pista de skate ganhou reparos.

Os maiores elogios foram para as cores utilizadas na pintura, que deixaram o ambiente alegre e vibrante. Servidores do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) realizaram instalação de encanamento para bebedouros e torneiras. Para a inauguração, balões coloridos enfeitaram o espaço entre os brinquedos.

No início da semana, funcionários de empresa de energia concluíram a instalação da iluminação com lâmpadas de LED, o que permite a utilização do espaço também no período noturno.

Praça de alimentação

Outro ponto importante do projeto também teve início no domingo: a praça de alimentação com produtos voltados em especial para as crianças, como pipoca, algodão doce, sorvete, geladinho, suco, água e refrigerante. Há ainda pula-pula e outras atrações.

Além de oferecer alimento e diversão aos frequentadores, a praça de alimentação e atrações geram renda aos comerciantes e expositores. Alguns desses produtos estão permanecendo no local durante a semana inteira. Outros vão ficar somente aos finais de semana e feriados.

A autorização para permanecer o comércio no local está sendo feita através do pagamento de taxa ou tarifa, cuja arrecadação será revertida para manutenção do parquinho, pista e quadra.

Segundo a idealizadora, cerca de 30 patrocinadores colaboraram com a iniciativa, com destaque para Daiane Sousa, da Master Flora. O site Dicas de Bariri e o Conselho Municipal de Turismo, presididos por Carolina, também tiveram papel importante no projeto.

Dia do Esportista

Neste sábado, 19, é Dia do Esportista, e o Projeto Família no Lago promove o primeiro evento com o objetivo de movimentar a recém revitalizada área de lazer do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

A equipe quer reunir na manhã deste sábado bom número de esportistas para atividade física ao ar livre em contato com a natureza.

Para tanto, conta com o incentivo e participação de academias de Bariri e de seus frequentadores.