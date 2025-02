Religião: Campanha da Fraternidade 2025 aborda o tema Ecologia Integral

A cada ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolhem um tema e um lema para a Campanha da Fraternidade, com o objetivo de chamar a atenção sobre uma situação que, na sociedade, necessita de conversão, em vista do bem de todos.

Em 2025, foi escolhido o tema: Fraternidade e Ecologia Integral e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), a partir de sugestão da Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral.

O lançamento oficial da CF 2025 será no dia 5 de março, Quarta-feira de Cinzas. “A Campanha da Fraternidade (CF) 2025 nos convida a refletir sobre a urgência de cuidar da nossa Casa Comum, promovendo uma ecologia integral que conecta a fé cristã com a responsabilidade socioambiental”, destaca o texto base.

No contexto de 10 anos de promulgação da Encíclica Laudato Si’, dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco, do ano da COP-30 no Brasil e inspirado pelas realidades locais que tanto nos desafiam, a CF 2025 propõe ações que integram espiritualidade, justiça social e o cuidado com o meio ambiente, oferecendo à sociedade caminhos para uma conversão integral.

Na verdade, é a oitava vez que a Campanha da Fraternidade aborda a temática da Ecologia. É a questão mais tratada pela CF ao longo dos seus 61 anos de existência.

Segundo a CNBB, este ano o objetivo é “promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra” (Objetivo Geral da CF 2025).

Ainda de acordo com a CNBB, em 2025, o tema reaparece de uma forma nova, como Ecologia Integral, conceito tão caro ao Papa Francisco e que é tão importante no seu projeto de um Novo Humanismo Integral e Solidário.

O cartaz

O cartaz da CF 2025 apresenta elementos visuais que remetem à integração entre a criação divina e o cuidado humano. A imagem central destaca a Terra como um presente de Deus, cercada por figuras humanas em atitudes de cuidado e preservação.

A composição gráfica inclui elementos naturais, como árvores e rios, e representações culturais, valorizando a diversidade. O lema “Deus viu que tudo era muito bom” reforça a mensagem de que a criação é sagrada e merece respeito.

Em destaque no cartaz, São Francisco de Assis representa o homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus, em Jesus crucificado, e reconciliou–se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. (Fonte: Campanhas-CNBB)