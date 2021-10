Raica Patrícia e namorado envolvem-se em acidente

Ela é coordenadora do Setor de Cultura de Bariri – Divulgação

Dois jovens envolveram-se em acidente na noite de sábado (9) na rodovia que liga Pederneiras a Bauru (SP-225).

Raica Patrícia Spedo, moradora Bariri e coordenadora do Setor de Cultura no município, e Eduardo Christense, morador de Boraceia, estavam numa motocicleta. Eles são namorados.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o casal seguia pela rodovia, quando por motivos a serem apurados, colidiram com outro veículo que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, Raica e Educado sofreram diversas fraturas. Eles foram socorridos pelo socorro da concessionária Eixo Rodovia até hospital de Bauru. Eduardo iria passar por cirurgia devido às fraturas. Raica seguia internada em observação.

Fonte: Mais Notícias