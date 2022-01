Projeto vai revitalizar parquinho, pista de skate e quadra de vôlei do Lago

Carolina Bicudo coordena ação conjunta que envolve a comunidade, profissionais voluntários e a Prefeitura de Bariri – Divulgação

A empresária Carolina Bicuco – idealizadora da Feira Sabor da Região – lançou novo projeto intitulado Família no Lago, com o objetivo de revitalizar o parquinho, a pista de skate e a quadra de vôlei de praia existentes no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson de Bariri.

Para tanto, ela coordena ação conjunta que envolve a comunidade, profissionais voluntários e a Prefeitura de Bariri.

Carolina diz que reuniões na prefeitura já definiram o papel do poder público no projeto. A ideia é que setores públicos realizem serviço de reforma do piso da pista de skate, reconstrução da areia da quadra de vôlei e lixamento da tintura dos brinquedos e outros materiais para que recebam nova pintura. Há ainda a intenção de melhorar a iluminação pública do local.

Carolina afirma que já recebeu do poder público autorização para captar recursos e doações junto à sociedade baririense para a concretização do projeto. Ela conta com equipe multidisciplinar de profissionais voluntários, que colaboraram para a quantificação de materiais e mão de obra necessários para a obra. “Qualquer contribuição, através de recursos ou material, é bem-vinda”, ela destaca.

A previsão é que a revitalização esteja concluída até o mês de março de 2022.

Segunda etapa

Uma segunda etapa do projeto consiste em viabilizar a presença de praça de alimentação, com produtos voltados em especial para as crianças, como pipoca, algodão doce, sorvete, geladinho, suco, água e refrigerante. O objetivo é gerar renda e deve funcionar aos sábados e domingos, das 15 às 22h.

A autorização para permanecer o comércio no local será feita através do pagamento de taxa ou tarifa, cuja arrecadação será revertida para manutenção do parquinho, pista e quadra.

Mas, segundo Carolina, o objetivo principal é levar as famílias a frequentar o local, diminuindo assim atos de vandalismo.

Carolina acredita ainda que o fato de envolver a comunidade e os skatistas, a ponto de criar um laço com o espaço, deve despertar o desejo de “cuidar e proteger” uma das poucas opções de lazer da cidade.

A empresária também pretende fazer da ação no Lago um modelo multiplicador para as demais praças e logradouros públicos e/ou históricos em Bariri.

Captação de recursos

Carolina afirma que já vem firmando parcerias para captar recursos e/ou materiais que possam viabilizar o projeto.

O pix para doações é Dicasdebariri@gmail.com”. “A título de referência, as pessoas que nos procuram estamos sugerindo a doação de pelo menos R$ 20”, conta.

Todos os recursos que resultem de doações e/ou contribuições serão divulgados na página de Instagram “Dicas de Bariri”

Para contatos e maiores informações: (11) 95640-4559 (Carolina) e (14) 99742-5477 (Alessandra Bróggio).