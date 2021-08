Projeto Guri – Polo Bariri está com inscrições abertas

Divulgação

Até o dia 20 de agosto estão abertas inscrições online para cursos do Polo Bariri do Projeto Guri, mantido através de parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. São cursos gratuitos de música, oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri e preencher o formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador).

Link: http://wae.projetoguri.org.br:8080/waeweb/servlet/hnwvcndrwdg?1,2021,2,1

A data prevista para início das aulas é 10 de agosto, independentemente do retorno presencial, conforme a data de matrícula.

Mais informações, confira no site http://www.projetoguri.org.br/…/projeto-guri-abre-novo…/