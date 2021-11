Projeto baririense é selecionado no Programa #RevelandoSPOnline2021!

O programa fomenta e difunde cultura com o objetivo de unir estado, prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo – Divulgação

O projeto “Folha de Palmeira, purunga, cabaça”, da baririense Geni Raimundo Vieira, foi selecionado na Chamada Pública #RevelandoSPOnline do #JuntosPelaCultura2021. O programa fomenta e difunde cultura com o objetivo de unir estado, prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo.

A ação é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com gestão e produção da Amigos da Arte e em parceria com a Prefeitura Municipal de Bariri.

O programa promove a cultura tradicional paulista neste grande festival digital de economia criativa com muito artesanato, culinária e atividades artísticas de todas as regiões do estado de São Paulo. Assista tudo grátis na Plataforma @CulturaEmCasaSP!

Fonte: Assessoria de Impressa