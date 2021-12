Programação da Vila do Noel continua a agitar a Praça da Matriz

O Ballet Magnifict e o coral de alunos das Emeis foram algumas das atrações da programação da “Vila do Noel: a Magia do Natal” – Divulgação

Até o dia 23, quinta-feira, a programação da “Vila do Noel: a Magia do Natal” continua a agitar a Praça Joaquim Lourenço Corrêa, conhecida como Praça da Matriz.

Para os próximos dias estão previstos a descida e o trenó do Papai Noel e mais apresentações do Presépio Vivo.

As atrações estão sendo coordenadas pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri. Com iluminação especial de LED, e a presença do Papai Noel na casinha confeccionada pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, o local tem recebido grande número de pessoas, em especial famílias e crianças.

Há ainda Feira de Natal, com tendas de alimentação de entidades da cidade e o melhor do artesanato natalino.

Durante a semana que passou, fizeram sucesso a cantora gospel local, Adriana Altaleijo; o Ballet Magnifict de Curitiba; Cantata de Natal; coral de alunos do 5º ano das Emeis e coral da Apae.

Merece destaque o retorno do grupo Presépio Vivo, que mais uma vez tem encantado a população. Quinta e sexta-feira, eles desfilaram pela Avenida 15 de Novembro, fizeram apresentação na Praça da Matriz e terminaram o cortejo pela Avenida Claudionor Barbieri. Eles retornam para apresentações dias 21 e 22.

Campanha de Natal

No que diz respeito ao comércio, o horário noturno até 22h vai até 23 de dezembro, de segunda à sexta-feira.

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realiza a campanha Natal Especial. Ao todo, 37 empresas aderiram a ela.

Até o dia 7 de janeiro de 2022 o consumidor pode adquirir produtos nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. O sorteio de uma motocicleta Honda Biz 0-km e de 19 vales-compras no valor de R$ 200,00 será no dia 8 de janeiro.