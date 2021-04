Portal Mário Fava convive com mato alto

Prefeitura de Bariri pretende fazer limpeza no local nessa quarta-feira (28) – Divulgação

Inaugurado em agosto de 2019 no trevo principal de acesso ao município de Bariri, o Portal Mário Fava está rodeado pelo mato alto e pela falta de cuidados. A reclamação é de um leitor do Jornal Candeia.

Contatado pela reportagem, o diretor municipal de Infraestrutura, Jessé Prado Lyra, disse que a limpeza no local e nas imediações do trevo está programada para a manhã desta quarta-feira (28).

O portal

O trabalho de construção do portal durou 3 meses e 18 dias, sendo gerados 45 empregos diretos e gastos cerca de R$ 300 mil. O investimento foi feito pelo empresário Aziz Chidid Neto, que morreu no ano passado.

No local, foram inseridos letreiros com os dizeres: “Bariri, Volte Sempre, Boa Viagem e Seja Bem Vindo”, além de totens laterais em homenagem ao herói Mário Fava.

Na obra foi adotado o estilo arquitetônico clássico, que remete à arquitetura original do prédio do Museu Mário Fava, com cores neutras, porém atraentes.

Foram utilizados tijolos de demolição, muitos produzidos por olarias do município, entre elas as famílias Melado, Furcin e Viccari.

O Portal tem 22,5 metros de largura por 8,5 metros de altura. Foram utilizados 64 metros cúbicos de concreto. Também contempla projeto paisagístico em duas praças que foram construídas nas laterais.