Popstyl conclui reforma e realiza benção

Padre Leandro Pimentel realizou a benção na manhã de quinta-feira, 15 – Divulgação

Na quinta-feira, 15, padre Leandro Pimentel abençoou as novas instalações da Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática de Bariri.

O tradicional ponto comercial passou por reformas e ampliação. O local ainda abriga estrutura do Jornal Candeia.

Participaram da benção funcionários, novos e antigos proprietários. Após a cerimônia foi servido aos presentes café da manhã.

Mudança

A Popstyl em Bariri estreou em 2021 mudança na identidade visual, com novo logotipo, desenvolvido com exclusividade.

A logomarca estampa peças publicitárias, uniformes, site, redes sociais e material gráfico da empresa, além da fachada da loja na Av. Claudionor Barbieri, em frente à escola Euclydes.

A ação faz parte de plano de expansão iniciado no começo do ano, que engloba remodelagem física, ampliação da atuação no ramo de papelaria e gráfica e entrada no e-commerce.