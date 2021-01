Polícia Militar abre inscrições para 2,7 mil vagas de soldado

Concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) é destinado a quem possui ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3,3 mil – Divulgação

Nesta quinta-feira (14), tiveram início as inscrições para o concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) com 2,7 mil vagas de soldado.

Para concorrer ao cargo é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Os interessados também devem ter carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”.

A remuneração inicial é de R$ 3.318,53, incluindo salário básico de R$ 1.287,33, regime especial de trabalho de R$ 1.287,33 e adicional de insalubridade de R$ 743,87.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso PM SP vão até as 23h59 de 25 de fevereiro, por meio de cadastro no site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/). A taxa custa R$ 57.

Durante o cadastro, o candidato deverá optar pela cidade de aplicação das provas, que ocorrerão nos seguintes locais: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Concurso PM SP: saiba como serão as provas

A aplicação das provas objetivas e redação do concurso PM SP está marcada para ocorrer em 11 de abril, no período da tarde, com duração de quatro horas

A parte objetiva contará com 60 questões, incluindo língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e de administração pública.

Já a prova dissertativa constará de uma redação. O candidato deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado

Posteriormente, a seleção contará com exames de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica; avaliação da conduta social, reputação e idoneidade e análise de documentos.

Fonte: Jornal dos Concursos

