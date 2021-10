PMs de Bariri salvam bebê engasgado

Cabos da Polícia Militar Wagner e J. Roberto com a mãe e o bebê salvo após aplicação de manobra de Heimlich – Foto: Bariri Rádio Clube

No domingo (10) policiais militares que faziam patrulhamento em Bariri depararam com duas mulheres em desespero. Elas traziam no colo uma criança de um mês de idade e diziam que o bebê estava engasgado.

Imediatamente os cabos Wagner e J. Roberto iniciaram as manobras de desengasgamento e ressuscitação.

Embora os policiais estivessem em movimento, o atendimento de emergência teve início dentro da viatura, momento em que partiram para o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Durante o percurso, aplicaram a manobra de Heimlich. Depois de algumas tentativas, o alívio veio em forma de “choro”, pois os PMs tiveram sucesso no procedimento, e a pequena criança voltou a respirar.

A fim de dar continuidade ao atendimento emergencial, a família foi deixada no PS aos cuidados do médico plantonista. A criança passa bem; mãe e tia do bebê também.

Fonte: Seção de Comunicação Social do 27º BPM/I