PM e Bombeiro divulgam atendimentos em reunião do Conseg

Reunião do Conseg foi realizada na terça-feira na prefeitura – Alcir Zago/Candeia

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros apresentaram números de atendimentos em reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), realizada na tarde de terça-feira (30) na prefeitura de Bariri.

O sargento Ernesto Villares, do Corpo de Bombeiros, relatou que a corporação atendeu 739 chamados em 2017, 951 no ano seguinte, 1.092 em 2019 e 1.329 no ano passado. Em 2021, até o fim de novembro, foram 1.140 atendimentos.

O capitão da PM Alexandre Urbano mencionou que neste ano Bariri não registrou homicídio doloso e latrocínio (roubo seguido de morte). Houve 14 ocorrências de roubo até o fim de novembro, contra 20 no ano passado.

De acordo com Urbano, um dos índices que preocupam diz respeito a furtos, especialmente de motocicletas. O capitão da PM orienta que as motos sejam deixadas dentro de imóveis e não em vias públicas, principalmente no período noturno.

Outro assunto tratado no Conseg foi a colocação de mesas em cadeiras em calçadas e ruas. A PM pode atuar na fiscalização em conjunto com a prefeitura. Uma possibilidade é a Atividade Delegada, com projeto de lei em análise pela Câmara Municipal.