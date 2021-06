Paróquia de Santa Luzia lança Campanha “Eu Banco essa Ideia”

Divulgação

De julho a novembro, a Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, realiza a Campanha “Eu Banco essa Ideia”. O objetivo é arrecadar recursos para aquisição de novos bancos para a Igreja de São José.

Para tanto, o colaborador deve adquirir carnê com quatro parcelas de R$ 20. Ao final de cada um dos meses será sorteado um prêmio aos participantes.

De acordo com Padre Carlos Menezes Jr., os sorteios serão realizados sempre no último domingo do mês, durante a missa das 18h, na Igreja Matriz de Santa Luzia.

Quem quiser garantir a colaboração, os carnês já estão disponíveis na secretaria paroquial ou diretamente com coordenadores de setor, de pastoral e ministério.

Confira prêmios da campanha

MÊS SORTEIO PRÊMIO

Julho 25/07 Liquidificador

Agosto 29/8 Ventilador

Setembro 26/9 Batedeira

Outubro 31/10 Micro-ondas

Novembro 28/11 R$ 1 mil