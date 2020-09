Paróquia de Santa Luiza retoma missas presenciais

Como a participação é restrita, somente quatro missas semanais são presenciais: quarta-feira, às 19h30; sábado, 19h; e domingo às 8 e às 18h – Divulgação

A partir do mês de setembro, a Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, retornou as celebrações com a presença de fiéis. Como a participação é restrita, somente quatro missas semanais são presenciais: quarta-feira, às 19h30; sábado, 19h; e domingo às 8 e às 18h.

As demais celebrações sem público continuam sendo transmitidas pela página de Facebook da paróquia.

De acordo com Padre Carlos Menezes Jr., as missas presenciais podem contar somente com a participação de 30% da capacidade da igreja. No caso da Santa Luzia, são 96 pessoas sentadas. Para garantir presença, os interessados devem retirar com antecedência senha na secretaria paroquial.

Seguindo recomendação de autoridades sanitárias de combate à pandemia de Covid-19, os participantes devem portar máscaras faciais e haverá disponibilidade de álcool gel.

Maiores informações através do telefone (14) 3662-2106.

Missas da Paróquia de Santa Luzia

DIA HORA PARTICIPAÇÃO

Segunda-feira 19h30 Facebook da Paróquia

Terça-feira 19h30 Facebook da Paróquia

Quarta-feira 19h30 Presencial

Quinta-feira 19h30 Facebook da Paróquia

Sexta-feira 19h30 Facebook da Paróquia

Sábado 19h Presencial

Domingo 8h Presencial

18h Presencial